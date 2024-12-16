Росздравнадзор заявил, что производители физраствора увеличили поставки в регионы РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производители физраствора увеличили поставки в российские регионы. В настоящее время запасы активно пополняются, сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора.

"После перерегистрации Минздравом России цены на лекарственное средство "натрия хлорид" (физраствор) производители увеличили поставки препарата в регионы", – говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, потребности аптечной и лечебной сети будут полностью удовлетворены. Росздравнадзор держит ситуацию с обеспечением препаратами на постоянном контроле.

Ранее представители Минздрава заявляли, что запасы физраствора в РФ составляют более 9,4 миллиона упаковок. Таким образом в Росздравнадзоре ответили на информацию в СМИ, в соответствии с которой жители некоторых регионов страны начали массово жаловаться на нехватку препарата.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, проблем с производством физраствора в России нет. При этом в стране произошла перерегистрация цен на фоне роста себестоимости упаковки. Он также обратил внимание, что этот препарат относится к числу жизненно важных, поэтому государство регулирует цены на него.

