Мурашко заявил об отсутствии проблем с производством физраствора в РФ

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Проблем с производством физраствора в России нет. При этом в стране произошла перерегистрация цен на фоне роста себестоимости упаковки, заявил в беседе с РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам главы ведомства, в России работает достаточное количество производителей физраствора и существует большой объем производства, который способен закрыть потребности рынка.

Мурашко также обратил внимание, что этот препарат относится к числу жизненно важных, поэтому государство регулирует цены на него.

"В связи с определенным удорожанием упаковки производители обратились за перерегистрацией отпускных цен. Федеральная антимонопольная служба после соответствующего анализа рассмотрела их и вынесла заключение. Цены на физраствор 11 производителей уже перерегистрированы Минздравом России", – отметил он.

После этой процедуры производители получили возможности для стабильной работы, пояснил министр. При этом на данный момент в российских больницах остается достаточно физраствора. По словам Мурашко, за ситуацией продолжает следить Росздравнадзор.

Ранее представители Минздрава заявляли, что запасы физраствора в РФ составляют более 9,4 миллиона упаковок. Таким образом в Росздравнадзоре ответили на информацию в СМИ, в соответствии с которой жители некоторых регионов страны начали массово жаловаться на нехватку препарата.

