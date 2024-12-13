Росздравнадзор оценил запасы физраствора в РФ в около 9,5 млн упаковок

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Запасы физраствора в РФ составляют более 9,4 миллиона упаковок, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

"Поставки препарата производителями продолжаются", – добавили в ведомстве.

Большая часть упаковок препарата находится в распоряжении медицинских организаций. В это же время Росздравнадзор мониторит ситуацию с обеспечением лечебных учреждений и аптек, чтобы не допустить дефицита.

Так в ведомстве ответили на информацию в СМИ, что жители некоторых регионов страны начали массово жаловаться на нехватку физраствора.

Ранее в Росздравнадзоре опровергли дефицит других медицинских изделий, о которых рассказывалось в ряде СМИ. Там отмечали, что объемы государственных закупок соответствуют 2023 году или превышают его, недостатка в лекарствах в РФ не фиксируется.

Журналисты до этого утверждали, что у России якобы возникли трудности с закупкой ряда сложных медицинских изделий в связи с уходом зарубежных компаний и трудностями в логистике.

