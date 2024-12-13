13 декабря, 10:39Общество
Росздравнадзор оценил запасы физраствора в РФ в около 9,5 млн упаковок
Фото: 123RF/solanofg
Запасы физраствора в РФ составляют более 9,4 миллиона упаковок, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
"Поставки препарата производителями продолжаются", – добавили в ведомстве.
Большая часть упаковок препарата находится в распоряжении медицинских организаций. В это же время Росздравнадзор мониторит ситуацию с обеспечением лечебных учреждений и аптек, чтобы не допустить дефицита.
Так в ведомстве ответили на информацию в СМИ, что жители некоторых регионов страны начали массово жаловаться на нехватку физраствора.
Ранее в Росздравнадзоре опровергли дефицит других медицинских изделий, о которых рассказывалось в ряде СМИ. Там отмечали, что объемы государственных закупок соответствуют 2023 году или превышают его, недостатка в лекарствах в РФ не фиксируется.
Журналисты до этого утверждали, что у России якобы возникли трудности с закупкой ряда сложных медицинских изделий в связи с уходом зарубежных компаний и трудностями в логистике.