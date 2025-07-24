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24 июля, 22:45

Общество

Подростки стали снимать видео, на которых висят на дорожных знаках под треки Канье Уэста

Подростки стали снимать видео, на которых висят на дорожных знаках под треки Канье Уэста

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В Сети появился новый тренд – подростки забираются на дорожные знаки и светофоры и висят на них под треки рэпера Канье Уэста.

Оказывается, что он, сам того не зная, вдохновил своих поклонников на создание таких роликов. На одном из концертов в 2021 году исполнитель поднялся к крыше стадиона в лучах прожекторов. Теперь этому подражают подростки по всему миру в социальных сетях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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