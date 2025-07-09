В России выявили новые штаммы коронавируса

Эксперты Роспотребнадзора сообщили о появлении в России новых штаммов коронавируса – "Нимбус" и "Стратус". В стране пока выявлено менее сотни случаев, связанных с этими вариантами, однако специалисты не исключают, что число заболевших может увеличиться.

Новые штаммы относятся к разновидностям "Омикрона", который отличается более легким течением, но высокой скоростью распространения. Особенностью новых вариантов врачи называют резкую боль в горле, а также головную боль и отек.

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