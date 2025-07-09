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09 июля, 07:30

Общество

В России выявили новые штаммы коронавируса

В России выявили новые штаммы коронавируса

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Эксперты Роспотребнадзора сообщили о появлении в России новых штаммов коронавируса – "Нимбус" и "Стратус". В стране пока выявлено менее сотни случаев, связанных с этими вариантами, однако специалисты не исключают, что число заболевших может увеличиться.

Новые штаммы относятся к разновидностям "Омикрона", который отличается более легким течением, но высокой скоростью распространения. Особенностью новых вариантов врачи называют резкую боль в горле, а также головную боль и отек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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