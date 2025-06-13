В Ухане обнаружили новый потенциально опасный коронавирус

В китайском Ухане выявили новый коронавирус, потенциально опасный для человека. Его нашли у летучих мышей, и пока заражений среди людей не зафиксировано. Однако ученые предупреждают: одна мутация – и вирус сможет передаваться воздушно-капельным путем. В таком случае его смертоносность может в 3 раза превысить показатели COVID-19.

Исследования показали, что вирус взаимодействует с тем же рецептором, что и SARS-CoV-2 – заражение может привести к отказу внутренних органов. Если новая разновидность поразит других животных, например норок, она начнет активно мутировать. Сейчас вирус изучают в лаборатории Уханя, где ранее фиксировали вспышку COVID-19.

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