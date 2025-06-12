Фото: afrinz.ru

Торжественное празднование Дня России прошло в Мали. Мероприятие посвятили укреплению отношений между РФ и республикой, передает агентство "Африканская инициатива".

Праздник начался с речи президента ассоциации "Сахельская перспектива" Мамаду Ба, который отметил важность отношений государств. Затем главный редактор агентства Анна Замараева подчеркнула, что у России и Мали одни те же противники. Она указала, что Франция и другие страны Европы передают вооружение террористов с целью дестабилизировать ситуацию в Африке.

"Также недавно в Мали были обнаружены украинские беспилотники, которые использовались террористами для подрыва безопасности и государственности Мали. Россия всегда поддерживала и будет поддерживать братские узы между нашими странами и развивать равноправные отношения", – добавила Замараева.

На мероприятии выступил африканский эксперт в области геологии и горнодобывающей промышленности Джибрил Диалло. Он оценил развитие экономического сотрудничества стран, которое в том числе происходит в сфере добычи полезных ископаемых.

По словам Диалло, жители Мали должны обратить внимание на российский опыт, поскольку благодаря эффективному управлению ресурсами Россия смогла преодолеть экономические трудности и вернуться к росту.

"Чтобы решить эту задачу, необходимо готовить больше инженеров и геологов, и здесь российский опыт также незаменим", – уточнил он.

Также для гостей празднования были организованы культурные мероприятия. Молодые люди прочитали стихи, исполнили народные песни на русском языке и приняли участие в написании эссе о российской культуре.

Между тем Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем России. Он отметил, что этот праздник символизирует мощный и более чем тысячелетний непрерывный путь российского государства.

Президент заявил, что отмечая этот праздник, защищая и отстаивая правду, справедливость и традиционные ценности, жители РФ думают о будущем и ставят масштабные цели для развития.