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Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России, говорится в заявлении американского госдепа.

"США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему", – цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что США стремятся выстраивать конструктивные отношения с РФ для достижения прочного мира между Москвой и Киевом.

Ранее космонавты Сергей Рыжиков, Кирилл Песков и Алексей Зубрицкий также поздравили россиян с Днем России. Рыжиков рассказал, что этот праздник объединяет весь многонациональный народ страны.

По словам Зубрицкого, РФ является уникальным государством, где столетиями рядом живут люди различных культур. Он уверен, что Родина – это место, где ты сердцем чувствуешь связь с прошлым и строишь будущее для своих детей.

