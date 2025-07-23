Британские ученые выяснили, что пандемия COVID-19 состарила мозг людей

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Во время пандемии COVID-19 у людей ускорилось старение мозга вне зависимости от того, болел человек или нет. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на исследование великобританских ученых, опубликованное в Nature Communications.

Исследователи проверили данные 15 334 здоровых людей, собранные до пандемии. Далее ученые проанализировали информацию о 996 участниках исследования, которые проходили сканирование мозга с промежутком в 2–3 года.

Группа 564 лиц дважды проходила обследование до пандемии, а остальные 432 человека провели сканирование уже в 2021–2022 годах, после начала COVID-19.

Оказалось, что мозг людей за два года постарел на 5,5 месяца быстрее, чем должен был. У зараженных коронавирусом людей также нашли снижение некоторых когнитивных функций, включая скорость обработки информации и гибкость ума.

Эффект старения был наиболее выражен у мужчин и людей из наименее благополучных социальных слоев. По словам автора исследования Али-Реза Мохаммади-Неджад, это доказывает, что состояние мозга зависит не только от заболевания коронавирусом, но и от общего жизненного опыта.

Разница в старении между мужчинами и женщинами в среднем оказалась небольшой – всего около 2,5 месяца. Ученые предположили, что подобные изменения произошли из-за стресса от локдаунов, социальной изоляции и страха заразиться COVID-19. Таким образом, пандемия воздействовала на мозг даже при отсутствии самой инфекции.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что в РФ начал распространяться новый подвид COVID-19 "Стратус". В стране выявлено уже 114 случаев заражения. Большая их часть приходится на Москву – 54%. "Стратус" отличается высокой заразностью, но не вызывает более тяжелого течения болезни. Для него характерна осиплость или сиплость голоса.

