На ярмарках Москвы появился молодой картофель

На московских ярмарках выходного дня появился молодой картофель. Этот продукт традиционно входит в десятку самых популярных на столичных рынках. Только за прошедшие выходные фермеры продали в среднем 13 тонн молодого картофеля.

Свежие клубни содержат больше полезных веществ, способствуют укреплению иммунитета, поддерживают работу сердца и нормализуют обмен веществ. В Москву картофель привозят из Тамбовской, Воронежской, Ивановской, Липецкой и других областей России.

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