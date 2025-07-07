В Москве на ярмарках начали продавать лисички

В Москве на ярмарках начали продавать один из самых популярных сезонных продуктов – лисички. Эти грибы везут из разных регионов страны – Владимирской, Тамбовской, Липецкой и Рязанской области.

Чтобы выбрать свежие грибы, эксперты рекомендуют горожанам убедиться, что цвет у них однородный, срез на ножке не потемнел, а края шляпки сочные. После покупки лисички следует промыть и сразу приготовить, а оставшиеся грибы – заморозить или высушить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.