07 июля, 07:45Общество
В ГД внесут проект о гибком графике для многодетных родителей
Многодетным родителям предлагают разрешить работать по гибкому графику. Законопроект готовятся внести на рассмотрение в Госдуму.
Согласно документу, работодателей могут обязать идти навстречу, пока ребенку сотрудника не исполнится 14 лет, а в случае инвалидности – 18 лет. Под гибким графиком подразумевают удаленный формат работы, неполный рабочий день или укороченную неделю.
Авторы инициативы отмечают, что это позволит многодетным родителям уделять больше времени семье, не жертвуя доходом и карьерой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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