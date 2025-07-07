В ГД внесут проект о гибком графике для многодетных родителей

Многодетным родителям предлагают разрешить работать по гибкому графику. Законопроект готовятся внести на рассмотрение в Госдуму.

Согласно документу, работодателей могут обязать идти навстречу, пока ребенку сотрудника не исполнится 14 лет, а в случае инвалидности – 18 лет. Под гибким графиком подразумевают удаленный формат работы, неполный рабочий день или укороченную неделю.

Авторы инициативы отмечают, что это позволит многодетным родителям уделять больше времени семье, не жертвуя доходом и карьерой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.