Комбуча стала новым трендом среди желающих похудеть

В Сети набирает популярность новый тренд – пить комбучу, или чайный гриб. Пользователи уверяют, что этот напиток помогает сбросить лишний вес и быстро ускоряет метаболизм. В соцсетях появляются десятки постов о чудодейственных свойствах комбучи – якобы она насыщает организм полезными бактериями лучше любых лекарств и добавок.

Однако диетологи предупреждают: считать комбучу средством для похудения – заблуждение. По словам специалистов, этот напиток действительно содержит пробиотики, витамины группы B и антиоксиданты, и может быть хорошей альтернативой сладкой газировке. Но если не соблюдать диету и не заниматься спортом, эффекта от напитка ждать не стоит.

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