Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 08:00

Общество

Комбуча стала новым трендом среди желающих похудеть

Комбуча стала новым трендом среди желающих похудеть

В Госдуме начали разрабатывать список разрешенных имен для детей

281 ребенок родился в Москве 24 июня

В старом эпизоде "Симпсонов" нашли сцену про авиакатастрофу в Индии

В Москве назвали самые высокооплачиваемые профессии

В РФ с 1 сентября изменятся правила расчета выплат при увольнении

В России предложили отменить отсрочку выхода на досрочную пенсию для педагогов

"Утро": 19 градусов тепла ожидается в Москве днем 25 июня

В России заявили о помехах в выводе на рынок жизненно важных лекарств

"Московский патруль": в Госдуме рассмотрят полный запрет продажи вейпов

В Сети набирает популярность новый тренд – пить комбучу, или чайный гриб. Пользователи уверяют, что этот напиток помогает сбросить лишний вес и быстро ускоряет метаболизм. В соцсетях появляются десятки постов о чудодейственных свойствах комбучи – якобы она насыщает организм полезными бактериями лучше любых лекарств и добавок.

Однако диетологи предупреждают: считать комбучу средством для похудения – заблуждение. По словам специалистов, этот напиток действительно содержит пробиотики, витамины группы B и антиоксиданты, и может быть хорошей альтернативой сладкой газировке. Но если не соблюдать диету и не заниматься спортом, эффекта от напитка ждать не стоит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаЕлена Любимова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика