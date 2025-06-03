Депутат Тумусов предупредил о появлении черного рынка после запрета вейпов

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Принятие закона о запрете продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, или вейпов, грозит появлением в России черного рынка. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Таким образом он прокомментировал заявление председателя ГД Вячеслава Володина о том, что нижняя палата парламента готова поддержать данный запрет, если с такой инициативой выступит правительство России. Более того, он подчеркнул, что депутаты рассмотрят его в приоритетном порядке.

"Вред здоровью от вейпов очевиден: в жидкостях к ним содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения – увеличивается риск развития тяжелых заболеваний. Испарения вредны и для окружающих", – привели слова Володина на сайте ГД.

Спикер ГД также подчеркнул, что граждане активно выступают против торговли такими товарами, что подтверждается результатами опросов и мнениями избирателей.

Тумусов напомнил, что нижняя палата парламента окончательно утвердила закон, запрещающий продавать соответствующую продукцию несовершеннолетним. Сейчас депутаты планируют поднять вопрос о полном запрете на использование электронных сигарет, поскольку вред несет не только само курение, но и содержащиеся в вейпах примеси, подчеркнул Тумусов.

"Производство и реализация таких устройств плохо контролируются. По-моему, сейчас несколько законопроектов (регулирующих оборот вейпов. – Прим. ред.) есть уже в Думе. Я конкретно не могу сказать сроки принятия, но наш комитет (по охране здоровья. – Прим. ред.) их еще не рассматривал", – пояснил депутат.

По его словам, в случае принятия каких-либо инициатив устанавливаются сроки вступления их в силу. Например, если меру одобрят 3 июня, то действовать она начнет только с 1 января следующего года, объяснил Тумусов. Такие сроки позволят имеющим соответствующие устройства гражданам избавиться от них. Уже после отведенного срока будут проводиться проверки и наказания за нарушения.

Тумусов также обратил внимание, что в законодательстве уже предусмотрены наказания за продажу электронных сигарет несовершеннолетним – от штрафов до уголовного преследования. Такая же практика будет применяться и во всех случаях, а при неэффективности мер их ужесточат.





Федот Тумусов зампред комитета Госдумы по охране здоровья Однозначно, после запрета вейпов сразу появится черный рынок, и надо будет с этими вопросами заниматься, регулировать.

Во-первых, необходимо будет ввести ответственность за его функционирование, а во-вторых, разработать порядок действий для правоохранительных органов, считает Тумусов.

"Принять закон – это половина дела. Главное, чтобы была правоохранительная практика, чтобы закон исполнялся. Если появляется черный рынок, это прямое нарушение законодательства. И следить, будет ли закон соблюдаться, станут правоохранительные органы, начиная с МВД, Следственного комитета", – заключил он.

В феврале Владимир Путин подписал закон, по которому в России были увеличены размеры штрафов за продажу табачной и никотиносодержащей продукции, вейпов и кальянов несовершеннолетним. За это правонарушение гражданам грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, должностным лицам – от 500 до 700 тысяч рублей, юридическим лицам – от 1,5 до 2 миллионов рублей.