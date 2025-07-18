Минцифры опровергло информацию о сборе данных россиян через "Профиль молодого человека"

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Минцифры России опровергло информацию о сборе данных российских граждан до 35 лет через "Профиль молодого человека". Об этом сообщает ТАСС.

"Собирать данные россиян с помощью "Профиля молодого человека" никто не будет", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что использование сервиса будет добровольным.

Сервис "Цифровой профиль молодого человека" объединит социальную, профессиональную и образовательную жизнь пользователя. Его планируют создать на портале "Госуслуги", заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, данное решение может стать основой для автоматического обновления цифрового профиля при смене учебы или работы. В создании сервиса примет участие межведомственная группа, уточнили в пресс-службе комитета.