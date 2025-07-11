РЦИС.РФ интегрировали с порталом "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) получил статус участника электронного взаимодействия с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). Таким образом, он интегрировался с порталом "Госуслуги", заявил ТАСС председатель центра Андрей Кричевский.

Соответствующее решение принял президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Глава РЦИС считает, что благодаря ЕСИА сделки с правами станут безопасными, а взаимодействие с госорганами – бесшовным.

Кричевский напомнил, что одной из важнейших функций "Госуслуг" является безопасное хранение и передача данных о государственных и муниципальных услугах. Портал был задуман как единое пространство, созданное для безопасного взаимодействия государства и граждан, уточнил он и добавил, что такая концепция совпадает с идеей архитектуры сети РЦИС.

Пользователи сети РЦИС отныне смогут авторизоваться в ней с помощью аккаунта на "Госуслугах", а необходимые сервису сведения будут подгружаться автоматически.

Кроме того, отметили в центре, возможность получения информации о правообладателе и лицензиате обеспечит в будущем проведение бесшовных и безопасных сделок, в том числе с промышленной собственностью, непосредственно на контент-маркете IPEX.

Интеграция с ЕСИА позволяет заключать договоры коммерческой концессии непосредственно на платформе. При этом Роспатент в качестве узла РЦИС.РФ получит возможность регистрировать такие документы внутри единого цифрового контура.

В 2025 году на "Госуслугах" для граждан и бизнеса появится 35 новых "жизненных ситуаций". В них войдут сервисы для планирования и рождения ребенка, поддержки россиян за границей, а также для покупки недвижимости, оформления опеки и другое.