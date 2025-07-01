Сервис по оформлению соцвкладов заработал на "Госуслугах"

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Сервис по оформлению социальных вкладов и счетов заработал на портале "Госуслуги". Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Воспользоваться данным сервисом могут льготные категории граждан, которые получают соцвыплаты и являются клиентами банков – участников программы. В ведомстве уточнили, что финансовые учреждения уже активно присоединяются к ресурсу.

В министерстве указали, что открыть социальный вклад или счет могут совершеннолетние россияне, которые получают единую выплату на детей и беременных женщин, а также ежемесячное пособие по соцконтракту или доплату к пенсии. Его размер должен составлять не более 50 тысяч рублей.

Пополнять вклад можно в любое время, но в пределах лимита. Срок его действия составляет 1 год. Однако существует возможность продления.

Процентная ставка по вкладу является максимальной из тех, что предлагает конкретный банк на вложения сроком от 1 месяца до 1 года. При этом проценты начисляются каждый месяц.

В случае если граждане оформляют социальный счет, то никаких ограничений по размеру сохраняемых там средств нет. Его можно пополнять в любое время на любую сумму. Открытие счета осуществляется на 1 год с возможностью продления условий.

Процентная ставка регламентируется договором. Например, на открытие счета на сумму до 50 тысяч рублей проценты начисляются по ставке не ниже 1/2 ключевой. Снимать средства можно без ограничений. Кроме того, можно переводить без комиссии до 20 тысяч рублей в месяц третьим лицам.

"Заключить договор можно только самостоятельно через "Госуслуги". Если кто-то звонит с предложением открыть для вас вклад или счет – это мошенники", – предупредили в министерстве.

Ранее Госдума приняла закон, предусматривающий выдачу банками справок по счетам и вкладам детей их законным представителям. Согласно документу, выписки вместо лиц 14–18 лет смогут получать родители или другие их законные представители.

Это поможет дополнительно защитить подростков от попыток преступников вовлечь их в мошеннические схемы, в том числе с использованием банковских карт.

Также изменения предусматривают запрет на открытие счетов для подростков без согласия их законных представителей. Исключение предусмотрено лишь для случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, будет объявлен полностью дееспособным, вступит в брак либо с согласия родителей займется предпринимательской деятельностью.

Документ вступит в силу с 1 июля 2026 года.

