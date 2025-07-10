10 июля, 08:54Общество
На "Госуслугах" появятся 35 новых "жизненных ситуаций"
Фото: ТАСС/РБК/Михаил Гренщиков
В текущем году портал "Госуслуги" расширится новыми возможностями. Для граждан и бизнеса появятся 35 новых "жизненных ситуаций", пишет РИА Новости, ссылаясь на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Приоритетные пункты были утверждены на заседании подкомиссии по вопросам улучшения качества государственных услуг.
В список войдут сервисы для планирования и рождения ребенка, поддержки россиян за границей, а также сервис "Мой питомец". Он будет предоставлять информацию о домашних животных, их здоровье и ветеринарных клиниках.
В перечень новых "жизненных ситуаций" также будут включены покупка недвижимости, оформление опеки, подача документов в суд онлайн и участие в заседаниях через веб-камеру. Вместе с тем список пополнится поступлением в колледж или техникум, записью детей на кружки и секции, их отдыхом и оздоровлением, волонтерством, а также получением соцобслуживания и прохождением диспансеризации.
Помимо этого, благодаря новым сервисам граждане смогут эффективно решать вопросы, связанные с владением оружием и самоходной техникой, запуском бизнеса в онлайн-формате, открытием IT-компании или транспортного бизнеса.
Также на "Госуслугах" появится возможность оформить налоговый вычет, обратиться к нотариусу, получить бесплатную юридическую консультацию, а также разрешить сложные ситуации, связанные, например, с потерей близкого человека или инвалидностью.
"Сервисы "жизненные ситуации" – это новый этап эволюции оказания госуслуг. Когда-то люди стояли в очередях в разные ведомства, потом появилась возможность получать госуслуги онлайн", – подчеркнул Григоренко.
Он напомнил, что после этого государство предложило обращаться за ними через "одно окно" – в МФЦ или на "Госуслуги". На данный момент на портале доступны более 1,6 тысячи таких услуг и сервисов.
"Чтобы проще в них ориентироваться, объединяем их по принципу "жизненных ситуаций" – граждане решают свои задачи комплексно, быстро и в одном месте", – добавил вице-премьер.
Уточняется, что в будущем планируется предоставлять услуги в рамках сервисов "жизненные ситуации" без необходимости подачи заявлений от граждан и организаций, а также без посещения госучреждений. Планируется, что государство будет предлагать услуги, подобранные на основе данных о человеке, еще до того, как он обратится за ними.
Например, после рождения ребенка власти смогут узнать об этом и порекомендовать гражданину дальнейшие действия через личный кабинет на портале. Это может быть оформление полиса ОМС или запись в детский сад.
Ранее депутаты Госдумы предложили добавить на портал "Госуслуги" сервис для получения всех видов справок. Соответствующее обращение направлено в правительство России.
Парламентарии отметили, что в настоящее время не все справки можно получить онлайн, что является проблемой для работающих граждан и жителей отдаленных регионов. Там доступ к госорганам ограничен, а само получение документов становится длительной и дорогостоящей процедурой.
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