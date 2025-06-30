Сервис для получения всех видов справок может появиться на "Госуслугах"

Депутаты Госдумы предложили добавить на портал "Госуслуги" сервис для получения всех видов справок. Соответствующее обращение направлено в правительство России.

Парламентарии отметили, что в настоящее время не все справки можно получить онлайн, что является проблемой для работающих граждан и жителей отдаленных регионов. Там доступ к госорганам ограничен, а само получение документов становится длительной и дорогостоящей процедурой.

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