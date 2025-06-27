Россияне смогут открывать социальные вклады с 1 июля 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ряд важных нововведений начнут действовать в России с июля 2025 года. Среди прочего, речь идет об изменении тарифов ЖКХ, ужесточении ответственности для дропперов и введении социальных счетов.

Пенсии и накопления

C 1 июля россияне, которым в прошлом месяце исполнилось 80 лет, смогут рассчитывать на удвоение фиксированной части пенсии – до 17 815,4 рубля. Перерасчет произойдет автоматически.

"Однако важно подчеркнуть, что эта норма касается только тех, кто претендует на страховую пенсию. Получателям социальных пенсий удвоение фиксированной части не положено", – объяснил ранее аналитик Игорь Расторгуев.

Кроме того, с 1 июля граждане, получающие от государства соцподдержку и имеющие доход не выше прожиточного минимума, смогут заводить социальные счета и вклады. Их можно будет открыть на один год, а при необходимости продлить еще на столько же. Размер вложений ограничен 50 тысячами рублей, однако проценты будут начислять по самой высокой ставке. Вносить иностранную валюту запрещено.

Оформить продукт возможно только через "Госуслуги", для процедуры обязательно иметь электронную подпись. Причем портал автоматически проверит, имеет ли гражданин право на льготу.

Судебная система

С 1 июля станет доступно дистанционное участие в административных судебных разбирательствах. Документы можно будет подать через "Госуслуги" или информационные системы Верховного суда. Кроме того, разрешается присутствовать на заседаниях по видеосвязи.



Никита Чаплин член комитета Госдумы по бюджету и налогам Это важный шаг к цифровому правосудию, который сэкономит время и ресурсы всех участников процесса.

ЖКХ

Со второго месяца лета проиндексируют тарифы на коммунальные услуги в среднем на 15%.

В результате стоимость холодной воды в Москве составит 65,77 рубля за кубометр, а горячей – 312,5 рубля. Отопление теперь обойдется в 3 738,37 рубля за Гкал, а электроэнергия – в 7,16 рубля за киловатт-час, пояснял член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Страхование

Начиная с 5 июля выплаты по европротоколу при разногласиях повысятся с 100 до 200 тысяч рублей.

Европротокол – это способ оформить дорожно-транспортное происшествие без вызова инспекторов ГИБДД. Этот вариант подходит только для аварий с участием двух машин при условии, что никто не пострадал. Оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО и согласие на самостоятельное оформление документов.

В текущих правилах максимальная сумма выплаты по европротоколу составляет 400 тысяч рублей, но только если участники ДТП пришли к обоюдному согласию по поводу обстоятельств аварии. Если же между ними есть разногласия, то страховая возместит не более 100 тысяч рублей.

При этом получить компенсацию получится только при условии, что участники ДТП зафиксируют повреждения с помощью системы ГЛОНАСС или специального ПО, например на "Госуслугах".

Борьба с мошенниками

С 5 июля также вводится уголовная ответственность для дропперов, помогающих злоумышленникам скрывать или обналичивать украденные средства.

В частности, продажа карты аферистам обернется штрафом в 100–300 тысяч рублей. Также за это предусмотрят ограничение свободы от двух до трех лет. А если гражданин не являлся клиентом банка, но оформил и передал карту преступникам, его оштрафуют в размере до 1 миллиона рублей или лишат свободы на срок до шести лет с взысканием до 500 тысяч.

В свою очередь, тем, кто проводил незаконные операции с картой, не будучи ее владельцем, грозит до шести лет колонии со штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей.