Цифровой профиль молодого человека может появиться на "Госуслугах"

Фото: depositphotos/tatsianama

На портале "Госуслуги" планируют создать сервис "Цифровой профиль молодого человека", который объединит социальную, профессиональную и образовательную жизнь пользователя, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Как заметил депутат, цифровые технологии должны быть направлены на улучшение жизни людей, приносить пользу и сопровождать их с начала обучения в школе. При этом подобные решения внедряются в самых различных сферах.

"Наша задача – объединить эти данные в единый профиль, который отражал бы реальную социальную, профессиональную и образовательную картину молодого человека", – передает слова парламентария ТАСС.

По словам Метелева, жизнь человека представляет собой "путь от детсада и школы до вуза, работы, службы, волонтерства, семьи", поэтому в России следует создать инфраструктуру, которая сопроводила бы его на всех этих этапах.

Более того, данное решение может стать основой для автоматического обновления цифрового профиля при смене учебы или работы. В создании сервиса примет участие межведомственная группа, уточнили в пресс-службе комитета.

Между тем "Госуслуги" планируют дополнить перечень "жизненных ситуаций" новыми 35 пунктами. В частности, на портал добавят покупку недвижимости, оформление опеки, подачу документов в суд онлайн и участие в заседаниях через веб-камеру.

Кроме того, список пополнится поступлением в колледж или техникум, записью детей на кружки и секции, их отдыхом и оздоровлением, волонтерством, а также получением соцобслуживания и прохождением диспансеризации.