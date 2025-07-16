Фильтрация подозрительных звонков в России может стать бесплатной

В России планируют изменить подход к борьбе с телефонными мошенниками. Фильтрация подозрительных звонков может стать базовой бесплатной опцией для всех абонентов. Соответствующие поправки готовят к закону "О связи".

В случае принятия закона операторы будут обязаны автоматически включать фильтрацию, и пользователи не будут видеть вызовы от номеров, занесенных в черный список. Ранее Минцифры уже внедрило авторизацию звонков от корпоративных клиентов, чтобы абоненты могли точно определить, откуда поступает звонок.

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