Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 07:30

Безопасность

Фильтрация подозрительных звонков в России может стать бесплатной

Фильтрация подозрительных звонков в России может стать бесплатной

"Московский патруль": бойцы ОМОН "Авангард" провели учения

"Московский патруль": в ГД предложили маркировать и блокировать звонки аферистов

Спасатели напомнили как вести себя во время грозы

Мошенники начали создавать фейковые сайты для продажи билетов в Геленджик

Мошенники стали звонить абитуриентам под видом сотрудников вузов

В России появился новый вид мошенничества "обратный фишинг"

Учения по пожарной безопасности прошли в "Москва-Сити"

Мошенники начали использовать пуш-уведомления от лица банков и служб доставки

"Московский патруль": москвичам рассказали об уходе за служебными собаками Росгвардии

В России планируют изменить подход к борьбе с телефонными мошенниками. Фильтрация подозрительных звонков может стать базовой бесплатной опцией для всех абонентов. Соответствующие поправки готовят к закону "О связи".

В случае принятия закона операторы будут обязаны автоматически включать фильтрацию, и пользователи не будут видеть вызовы от номеров, занесенных в черный список. Ранее Минцифры уже внедрило авторизацию звонков от корпоративных клиентов, чтобы абоненты могли точно определить, откуда поступает звонок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика