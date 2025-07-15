"Московский патруль": бойцы ОМОН "Авангард" провели учения

В Москве в Главном управлении Росгвардии прошли занятия по высотной подготовке для операций в городской среде. Бойцы ОМОН "Авангард" в ходе тренировок отработали вязание страховочных узлов, а также сложные техники спуска с использованием специальных устройств.

Кроме того, бойцы продемонстрировали свои акробатические навыки: перемещались по фасаду здания и совершали повороты на высоте. В ходе подготовки бойцы усовершенствовали и один из самых сложных навыков – работа в составе штурмовой двойки.

Подробнее – в программе "Московский патруль".