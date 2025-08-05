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05 августа, 07:00

Общество

В Китае появился тренд на пустышки для взрослых

В Китае появился тренд на пустышки для взрослых

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В Китае появился тренд на пустышки для взрослых. Так молодежь борется со стрессом и тревожностью. Люди утверждают, что сосание пустышки дает им ощущение безопасности, как в детстве.

Однако врачи предупреждают о проблемах, к которым может привести такая привычка. Например, у подростков может сформироваться неправильный прикус. Также возможно получить воспаление слизистой полости рта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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