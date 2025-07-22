Мемы и интернет-тренды превратились в мощный инструмент маркетинга

Мемы и интернет-тренды все чаще становятся инструментом для продвижения товаров и услуг. Например, видео с концерта, где камера для поцелуев сняла измену директора крупной компании, быстро стало вирусным, и производители начали использовать его для рекламы.

Мем "умный человек в очках" с блогером Яном Топлесом активно используют для продвижения даже рестораны и киностудии. Такие тренды помогают брендам привлекать внимание и быстро набирать популярность.

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