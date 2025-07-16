Путин: Россия предусмотрела много мер поддержки семей, но их пока недостаточно

Фото: Агентство "Москва"/Владимир Новиков

Российские власти предусмотрели много мер, направленных на поддержку семей, однако с учетом демографической ситуации в стране их пока недостаточно, заявил Владимир Путин.

"Самое главное, что мы сделали, это создали единую систему поддержки: от рождения ребенка, даже раньше, от поддержки беременности женщин уже начинается поддержка, вплоть до 17 лет. Одно вытекает из другого", – отметил президент России.

Глава государства также обратил внимание, что россиянки в среднем рожают первого ребенка в 28–29 лет. При этом, отметил Путин, на второго и третьего ребенка у них часто не остается сил.

"Это же, как и в любой индустриально развитой стране, где меняются приоритеты, прежде всего приоритеты женщин: получить образование, потом постобразование", – заметил российский лидер.

Ранее Путин заявил о необходимости создавать особые условия для многодетных семей. Президент предложил обсудить, как сами многодетные родители оценивают работу государства. Как отметил лидер страны, число таких семей растет в России и на их примере меняются ориентиры многих жителей.

Он добавил, что интересы и благополучие семей с детьми находятся в центре всех решений российских властей и проектов, связанных с национальным развитием, объяснив, что это влияет на уровень и качество жизни.

