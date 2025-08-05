Более 300 российских компаний представят разработки на форуме "Беспилотные системы"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Более 300 российских компаний представят разработки на Международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего", который пройдет с 7 по 17 августа в инновационном центре "Сколково". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Одно из ключевых событий международного форума – выставка роботизированных систем более чем из 20 регионов России, включая Татарстан, Пермский край, Новгородскую, Тульскую и Ярославскую области. Производители продемонстрируют порядка 750 высокотехнологичных продуктов разного назначения", – указала заммэра Москвы Наталья Сергунина, уточнив, что общая площадь экспозиции составит 10 тысяч квадратных метров.

Участниками деловой программы станут эксперты из России, Белоруссии, Китая, Индии и Эфиопии. Они обсудят перспективные направления сотрудничества, развитие инфраструктуры, подготовку специалистов и внедрение роботизированных систем в экономику.

С 15 по 17 августа в рамках форума состоится Кубок мэра Москвы по гонкам дронов. Там свои навыки продемонстрируют 16 российских и иностранных команд.

Также желающие могут поучаствовать в мастер-классах и попробовать управлять спортивным дроном, роботом-доставщиком, поиграть в дрон-футбол и дрон-баскетбол.

"Форум соберет профильных специалистов из нескольких десятков государств. Среди них – Объединенные Арабские Эмираты, Сербия, Турция и Южно-Африканская Республика. Регистрация участников продолжается", – подчеркнула Сергунина.

Кроме того, на форуме пройдет проектно-образовательный интенсив "Архипелаг-2025". Регистрацию прошли уже около 3 тысяч человек из разных стран мира.

В рамках интенсива будут организованы национальные соревнования дронов. Участники посостязаются в проектировании, управлении и программировании. Более того, для зрителей подготовят тематические шоу, а в шатре в центральном парке инновационного центра пройдет выставка-конкурс "Дрон-гараж".

Помимо этого, на международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" покажут достижения российской индустрии. Гостям форума продемонстрируют дронов-канатоходцев, которые будут очищать провода от наледи, а также "стройку будущего". Там можно будет посмотреть, как беспилотники могут сканировать здания, следить за безопасностью и находить незаконные постройки.

