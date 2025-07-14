Открыт прием заявок на деловую программу форума "Беспилотные системы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Продолжается прием заявок на участие в деловой программе Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего", передает портал мэра и правительства Москвы.

Он будет проходить в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" с 7 по 17 августа на территории инновационного центра "Сколково". Мероприятия деловой программы состоятся 14 и 15 августа.

Будет представлено пять тематически блоков: "Рынок", "Технологии", "Производство", "Инфраструктура" и "Кадры". В их рамках обсудят разработку новых технологий, выстраивание кооперации, налаживание серийного производства и множество других тем.

Для участия приглашаются разработчики, производители техники, экспортеры, а также те, кому интересно посмотреть на современные разработки в области беспилотные роботизированных систем, рассказал генеральный директор автономной некоммерческой организации "Федеральный центр беспилотных авиационных систем" Максим Авдеев.

"Российские участники представят наилучшие отечественные достижения в области беспилотников беспилотных систем: авиационных, наземных и водных", – отметил гендир организации.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте форума.

"Беспилотные системы: технологии будущего" впервые пройдет в столице по поручению Владимира Путина. Форум объединит экспертов более чем из 30 стран. В рамках мероприятия пройдут образовательные интенсивы, соревнования дронов, международный чемпионат пилотов "Кубок Мэра Москвы" и другое.

Гости форума смогут посетить выставку последних достижений в области беспилотных систем, а также принять участие в мастер-классах по управлению спортивными дронами и технологиям доставки.

Ранее на международной промышленной выставке "Иннопром" представили макет перспективного тяжелого беспилотника-амфибии. Устройство отличается модульной конструкцией, способностью садиться на воду и грузоподъемностью до 700 килограммов. Беспилотник сможет доставлять товары в труднодоступные регионы, где отсутствуют аэродромы.