На форуме "Беспилотные системы" в Москве покажут достижения российской индустрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Достижения российской индустрии можно будет увидеть на международном форуме "Беспилотные системы: технологии будущего", который пройдет в инновационном центре "Сколково" с 7 по 17 августа. Об этом сообщает газета "Ведомости".

С 14 числа там начнет работать выставка новейших разработок, на которой посетители смогут познакомиться с передовыми решениями для сельского хозяйства, лесного комплекса, строительства и увидеть многое другое.

Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Федеральный центр беспилотных авиационных систем" (ФЦ БАС) и один из организаторов форума Максим Авдеев рассказал, что на выставке покажут, как роботы помогают в доставке продуктов и уборке улиц, а беспилотные комбайны убирают урожай.

Кроме того, гостям форума продемонстрируют дронов-канатоходцев, которые будут очищать провода от наледи, а также "стройку будущего". Там можно будет посмотреть, как беспилотники могут сканировать здания, следить за безопасностью и находить незаконные постройки.

Авдеев добавил, что одна из важнейших тем форума – подготовка кадров для индустрии. В частности, на форуме планируется провести соревнования по управлению дронами среди школьников и студентов.

Такие мероприятия способствуют ранней профориентации и могут привлечь молодежь к освоению беспилотных технологий. Это создаст кадровый резерв и, как следствие, обеспечит технологическую независимость и развитие новых рынков.

При этом сами организаторы ожидают от форума "серьезного практического эффекта".

"Он ускорит развитие технологий, поможет договориться о единых стандартах и сделает новые технологии более понятными людям. Все участники приобретут деловые контакты и получат инвестиционные возможности", – поделился Авдеев.

Он добавил, что одна из главных задач мероприятия заключается в ускорении внедрения беспилотников в повседневную жизнь. Специалисты ФЦ БАС и отраслевые эксперты формируют реестр сценариев интеграции беспилотных систем.

Для каждой задачи рассчитывается экономическая эффективность, фиксируются административные барьеры, анализируется уровень технологической готовности. Позже эти сценарии будут размещены в Государственной информационной системе промышленности, чтобы властям или бизнесу было легче выбирать подходящие решения.

В рамках форума также пройдет интенсив "Архипелаг-2025" по развитию беспилотных систем.

Для гостей организуют образовательные программы, мастер-классы, лекции и соревнования дронов. Участники интенсива поделятся опытом и продемонстрируют инновационные идеи для развития отечественной отрасли беспилотных систем.

Кроме того, запланировано шоу дронов. Зрителям покажут шахматные сражения, аэродуэли и произведения искусства.

Также в настоящий момент открыт прием заявок на деловую программу форума. Будет представлено пять тематически блоков: "Рынок", "Технологии", "Производство", "Инфраструктура" и "Кадры". В их рамках обсудят разработку новых технологий, выстраивание кооперации, налаживание серийного производства и множество других тем.

Приглашаются разработчики, производители техники, экспортеры и те, кому интересно посмотреть на современные разработки в области беспилотных роботизированных систем.