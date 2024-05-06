Маргарита Симоньян рассказала о том, какие были сложности в работе телеканала RT

В разговоре с Федором Баландиным главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала о том, что почти 20 лет возглавляет телеканал. По ее словам, за это время было много трудностей, в том числе в период начала СВО и введения санкций. Тогда СМИ приходилось перестраивать работу.

Большое интервью с Маргаритой Симоньян выйдет в понедельник, 6 мая, в эфире телеканала Москва 24.

