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03 мая, 13:30

Общество

Школьники приняли участие в акции "Символы Великой Победы" на Поклонной горе

Школьники приняли участие в акции "Символы Великой Победы" на Поклонной горе

Патриотическая акция "Символ Великой Победы" завершилась на Поклонной горе

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На Поклонной горе состоялась акция "Символы Великой Победы". Больше тысячи школьников приняли клятву юнармейца и вступили в движение. Также на церемонии присутствовали участники специальной военной операции и представители патриотических организаций.

Кроме того, юнармейцы на Поклонной горе развернули самую большую Георгиевскую ленту и копию знамени Победы, а затем 350 пар станцевали вальс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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