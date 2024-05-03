Школьники приняли участие в акции "Символы Великой Победы" на Поклонной горе

На Поклонной горе состоялась акция "Символы Великой Победы". Больше тысячи школьников приняли клятву юнармейца и вступили в движение. Также на церемонии присутствовали участники специальной военной операции и представители патриотических организаций.

Кроме того, юнармейцы на Поклонной горе развернули самую большую Георгиевскую ленту и копию знамени Победы, а затем 350 пар станцевали вальс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

