Набор для шашлыка за год подорожал на четверть

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В России средний чек на покупку необходимых для приготовления шашлыка товаров увеличился за год на четверть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов аналитического ресурса "Чек Индекс" – проекта крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Специалисты сравнили стоимость шампуров, мангала, угля, жидкости для розжига и готового набора порции мяса с 1 по 15 апреля этого и прошлого года.

"Средний чек такого "шашлычного набора" составил 1 958 рублей, что оказалось на 25% выше прошлогоднего показателя за тот же период (1 561 рубль). Таким образом, можно говорить о восстановлении потребительского спроса в данном сегменте к привычным показателям", – отметили авторы исследования.

Мангал в среднем подорожал на 48%, до 977 рублей, розжиг – на 43%, до 195 рублей, шампуры – на 5%, до 254 рублей. А готовый набор мяса обойдется в 304 рубля, что на 15% дороже, чем в прошлом году.

По данным аналитиков, подешевел только древесный уголь. В этом году его стоимость снизилась на 11% и составила 228 рублей.

Кроме того, в этом году упаковка колбасок 300–500 граммов обойдется в 250 рублей, а овощной набор (огурцы, помидоры, красный перец и репчатый лук) стоит 427 рублей (сумма за 1 килограмм каждого овоща).

Ранее москвичам напомнили о запрете приготовления шашлыков вне спецплощадок. Так, в лесопарковых зонах нельзя разводить костры (в том числе в мангалах), особенно под низковисящими кронами деревьев, в непосредственной близости к сухостою.

В МЧС напомнили, что весной и летом вероятность возникновения пожаров увеличивается, при этом большая их часть происходит из-за несоблюдения элементарных правил безопасности. Так, мангалы и решетки можно использовать исключительно в границах пикниковых зон.

В апреле в Москве стартовал ежегодный месячник пожарной безопасности, направленный на профилактику возникновения пожаров в жилом секторе. На мероприятиях особое внимание уделяют проведению разъяснительной работы с населением, так как основной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил использования электрических приборов.

