FT: вопрос полной конфискации активов РФ больше не рассматривается G7

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Представители G7 в частном порядке заявляют, что вопрос полной конфискации российских активов больше не обсуждается, пишет газета Financial Times.

По информации издания, хотя Украина настаивает на полной конфискации активов России, представители G7 вместо этого рассматривают альтернативные меры.

В материале отметили, что европейские страны хотят держаться подальше от всего, что может затрагивать сами активы, боясь возмездия.

В Кремле ранее сообщили, что в случае изъятия активов Россия будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах – конфискация ее активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Кроме того, иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут 10 раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги, считают в Москве.

Между тем эксперты считают, что, отвечая на конфискацию замороженных активов на Западе, Россия может изъять финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые сейчас хранятся на специальных счетах типа "С". По словам управляющего одной инвестиционной компанией Владимира Язева, такое действие пойдет на пользу государству.

В Китае заявили, что РФ ответила США на заморозку активов. По их данным, Москва увидела, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из РФ, поэтому суд решил заморозить все активы на территории государства, включая не только движимое и недвижимое имущество, но и акции российской "дочки" конгломерата.