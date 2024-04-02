Травматолог Королев объяснил, чем артрит отличается от артроза

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Если при артрите в хрящевой или капсульной ткани происходит воспалительный процесс, то в случае с артрозом у человека формируются определенные изменения в этих тканях. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-травматолога Сергея Королева.

По его словам, артрит в основном встречается у женщин и проявляется в виде воспаления, поражающего хрящевую и капсульную ткань, а также связочный аппарат. Он уточнил, что у этого заболевания есть несколько разновидностей: ювенильный, ревматоидный и реактивный артрит. Спровоцировать данный недуг, как он утверждает, может мочеполовая инфекция, избыточная масса тела, травмы костей, вредные привычки и несбалансированное питание.

Эксперт также подчеркнул, что при артрите человек сперва может почувствовать боль в пораженных областях, а затем у него появятся отеки и гиперемия.

"Все эти процессы сопровождаются повышением температуры тела, ухудшается общее самочувствие и затрудняется двигательная активность", – добавил Королев.

В случае с артрозом, как утверждает врач, у человека начнут происходить изменения в хрящевой ткани суставного образования, а также в синовиальной и капсульной оболочке. Специалист предупредил, что при несвоевременном лечении данного недуга в организме запустится процесс разрушения хряща, что приведет к обездвиживанию тела или к ограничению движений.

Кроме того, он сообщил, что артрозу сопутствуют и другие проблемы со здоровьем: инфекции и травмы суставов. Именно поэтому травматолог посоветовал оперативно начинать лечение патологии и повышать свой иммунитет, чтобы не допустить осложнений.

"При лечении таких заболеваний специалисты используют очень широкий спектр действий: антибактериальную терапию, противовоспалительные средства, а также лечебную физкультуру", – объяснил Королев.

Ранее травматолог-ортопед Дарья Черемисова назвала причины изменения походки. По ее словам, на это влияют ортопедические заболевания, неврологические состояния и даже образ жизни. Она уточнила, что существует специальная классификация изменения походки. Так, коксалгическая походка свойственна для людей с болями в тазобедренном суставе, а анталгическая походка – при травмах и артрозах.

