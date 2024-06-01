МЧС предупредило москвичей о приближающейся грозе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшие 1–2 часа с сохранением до 23:00 1 июня местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС по Москве в телеграм-канале.

В связи с ухудшением погодных условий жителям рекомендовали при управлении автомобилем снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих авто, избегать внезапных маневров, не парковать машины около деревьев. Также в ведомстве призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости горожане могут позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС РФ по Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее столичный главк МЧС рекомендовал жителям не разводить огонь и соблюдать требования пожарной безопасности в связи с жаркой погодой. По прогнозам синоптиков Росгидромета, 2 и 3 июня местами в Москве сохранится высокая пожароопасность четвертого класса из пяти возможных.