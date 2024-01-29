Ученый опроверг популярные мифы о переломах костей

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Одним из самых распространенных мифов о переломах костей является мнение, что если получается двигать пострадавшей конечностью, то перелом отсутствует. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на доктора медицинских наук Хуршеда Абдувосидова.

Он объяснил, что все зависит от типа перелома, кости, локализации, существует определенная классификация переломов. По его информации, травматические переломы подразделяются на полные и неполные. Полные делятся на переломы без смещения и со смещением костных отломков, клиническая картина будет несколько отличаться. Так, при неполных переломах или переломах без смещения костных отломков движения могут сохраняться, но они будут сопровождаться болью, подчеркнул врач.

Кроме того, в клинике различают так называемые краевые переломы, когда отломлен небольшой участок края кости, сказал Абдувосидов. В таком случае движения могут сохраниться, но они тоже будут сопровождаться болезненными ощущениями. В случае переломов больших трубчатых костей и если перелом со смещением, то движения будут ограничены из-за резкой болезненности, подчеркнул эксперт.

Второй миф, о котором рассказал медик, – это ужасная боль при переломе. Степень ощущений опять же зависит от типа перелома, кости и локализации, заявил он. Отмечается, что при переломах без смещения костных отломков и неполных переломах степень болевых ощущений ниже.

Третий миф – мнение, что сломанная кость станет прочнее, чем была до перелома, когда срастется. Специалист уточнил, что в области перелома обычно образуется костная мозоль, которая является костным рубцом, более плотной тканью. Однако эта ткань находится не на всей кости, подчеркнул он.

Еще одним мифом является утверждение, что каждый человек за жизнь ломает хотя бы одну кость. Врач отметил, что травматические переломы встречаются довольно часто, исходя из статистики, но это не означает, что каждый человек хоть раз в жизни ломал хотя бы одну кость. Врач заявил, что это зависит от удачи и случая, а также от химического состава костей.

Ранее врач-травматолог, ортопед Тимур Гришин рассказал, что поскользнувшиеся люди чаще всего повреждают верхние конечности, потому что обычно падение происходит с опорой на руки. Он уточнил, что самой частой травмой является перелом лучевой кости в области лучезапястного сустава.

До этого травматолог-ортопед Константин Терновой уточнил, что зимой чаще всего люди падают с высоты своего роста. Специалист посоветовал выбирать обувь с протекторной подошвой, не отвлекаться на телефон, смотреть под ноги, держать свободными руки, а также немного сгибать колени для лучшей амортизации.