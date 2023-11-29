Травматолог назвал самое типичное место переломов при падении на льду

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Поскользнувшиеся люди чаще всего повреждают верхние конечности, потому что обычно падение происходит с опорой на руки. Об этом врач-травматолог, ортопед Тимур Гришин рассказал Москве 24.

Он уточнил, что самой частой травмой является перелом лучевой кости в области лучезапястного сустава. Это место, по его словам, "типичное". Помимо этого, часто встречаются повреждения локтевых суставов, ушибы верхних и нижних конечностей.

"Регулярно встречаются переломы и ушибы крестца и копчика, переломы лодыжек", – добавил Гришин.

Чтобы избежать травм, специалист посоветовал падать не на вытянутые руки, а сгруппироваться, обхватить себя и завалиться на бок. Отмечается, что подобные падения наиболее безопасны и чаще всего не влекут никаких повреждений.

По словам синоптиков Росгидромета, с 18:00 29 ноября до 15:00 30 ноября в Москве местами прогнозируются сильный снег и метель, на дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица. Восточный и юго-восточный ветер усилится до 17 метров в секунду.

Ранее россиянам напомнили, что, если житель многоквартирного дома поскользнулся рядом с подъездом, необходимо направить претензию в управляющую или иную обслуживающую организацию. При получении травмы необходимо зафиксировать место и время произошедшего.

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