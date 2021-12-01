Врачи рассказали о самых распространенных травмах зимой

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Директор Центра медицинской реабилитации, травматолог-ортопед Константин Терновой и кандидат медицинских наук врач-травматолог Артем Катулин рассказали о самых распространенных травмах зимой. Об этом сообщает RT.
Терновой рассказал, что зимой чаще всего люди падают с высоты своего роста, в результате можно получить перелом лучевой кости в районе кисти, а также локтя.
"Когда мы падаем, мы выставляем руку, чтобы не удариться головой или лицом. Вот это самый частый перелом. Также пожилые люди ломают шейку бедренной кости. Они плохо видят, сейчас темно, скользко – оступился и упал, руки заняты пакетами, выставить руки не успевают", – пояснил врач.
Специалист посоветовал выбирать обувь с протекторной подошвой, не отвлекаться на телефон, смотреть под ноги, держать свободными руки, а также немного сгибать колени для лучшей амортизации.
В свою очередь, Катулин отметил, что также зимой распространен перелом лодыжек.
"И естественно, удары головой при падении об землю, какие-то черепно-мозговые травмы", – добавил он.
Ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, как не поскользнуться в гололед. В такую погоду он предлагает отказаться от каблуков. Предпочтение лучше отдать обуви на плоской рифленой подошве или с низкими широкими каблуками. Если она все равно скользит, можно наклеить полоски лейкопластыря или наждачной бумаги.
Также специалист посоветовал передвигаться, не отрывая пяток, как на лыжах. Бегать в гололед строго запрещено, даже если человек сильно опаздывает. Надевать врач рекомендует мягкую, рыхлую одежду, к примеру пуховик. Как объяснил специалист, он может смягчить удар.
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