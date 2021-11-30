Врач рассказал, как не поскользнуться в гололед

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Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как не поскользнуться в гололед, сообщает РИА Новости.

В такую погоду он предлагает отказаться от каблуков. Предпочтение лучше отдать обуви на плоской рифленой подошве или с низкими широкими каблуками. Если она все равно скользит, можно наклеить полоски лейкопластыря или наждачной бумаги.

Передвигаться по скользкой поверхности надо, не отрывая пяток, как на лыжах. Бегать в гололед строго запрещено, даже если человек сильно опаздывает. Надевать врач рекомендует мягкую, рыхлую одежду, к примеру пуховик. Как объяснил специалист, он может смягчить удар.

Руки в карманах держать нельзя, чтобы быть готовым к балансированию. Также опасно передвигаться во время гололеда в нетрезвом состоянии. При этом Тяжельников рекомендует при возможности оставаться дома.

"В результате падения во время гололеда с высоты собственного роста есть риск получить серьезные травмы – ушиб, вывих, растяжение связок и перелом. Часто случаются переломы лодыжек в области голеностопного сустава, перелом рук, поскольку, падая, мы успеваем инстинктивно защититься руками. Все эти травмы могут надолго выбить человека из рабочего режима", – сказал Тяжельников.

По словам врача, перелом можно определить по характерному хрусту и острой боли. Растяжение определяется по боли при попытке движения, отеку и гематоме. Вывих можно понять по тому, как неестественно вывернута конечность, прикосновения к ней будут вызывать сильную боль.

При потере равновесия специалист просит приседать на корточки. По его словам, так можно снизить высоту падения. Кроме того, надо стараться падать на бок, сгруппироваться и напрячь мышцы. При падении вперед надо прижать локти к бокам и втянуть голову в плечи. При падении на спину нужно прижать к груди подбородок и раскинуть в стороны руки.

Первое правило после падения – не вставать сразу и не двигаться. Сперва надо приподнять голову, пошевелить конечностями и прислушаться к ощущениям. Если есть острая боль, нужно сразу вызывать скорую помощь.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что осадки в столичный регион принес генуэзский циклон "Бенедикт". Ожидается, что во вторник в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков – два ведра воды на квадратный метр. Это составит 40% месячной нормы.

По словам синоптика, во второй половине дня интенсивные дожди сменятся снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров. Тишковец отметил, что эти осадки станут самыми обильными для 30 ноября с 1952 года. Тогда в Москве выпало 25,4 миллиметра осадков.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москве был установлен новый суточный рекорд тепла для 30 ноября – температура воздуха в городе достигла +7,5 градуса. При этом, по его словам, к вечеру столбики термометров покажут –1...–3 градуса. Это может привести к образованию гололедицы. Порывы ветра могут достигать 17–22 метров в секунду.

Гидрометцентр России между тем объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы, мокрого снега, а также сильного ветра. Первое предупреждение действует с 09:00 30 ноября до 09:00 2 декабря. Период действия предупреждения о мокром снеге – с 09:00 до 21:00 30 ноября, а о ветре – до 09:00 1 декабря в Москве и с 21:00 29 ноября до 21:00 1 декабря в Подмосковье.

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся сильных осадков. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве. Горожанам рекомендовали воздержаться от пребывания на улице в непогоду.