Врач дал советы метеозависимым россиянам

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Метеозависимым россиянам рекомендуется высыпаться и не пропускать приемы пищи, заявил врач-терапевт Валерий Лишин в разговоре с "Мослентой".

Также на резистентность организма и работу сосудов, по словам медика, влияет образ жизни. Метеозависимым людям следует больше двигаться и сократить употребление соли в пищу.

Лишин уточнил, что данные советы могут быть также актуальны для людей с избыточным весом, гипертонией, сердечно-сосудистыми проблемами и диабетом.

Ранее специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что у некоторых людей метеозависимость развивается из-за нарушения адаптационного механизма.

По ее словам, человечество за свою историю приспособилось к погодным колебаниям, но бывают исключения.