Медики рассказали, кому из жителей столицы стоит быть осторожнее в непогоду 30 ноября

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Метеозависимым москвичам стоит поберечься из-за непогоды и рекордно низкого атмосферного давления, которое фиксируется в столице 30 ноября. Об этом News.ru рассказал врач – иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

По словам специалиста, негативно сказаться на самочувствии может не только понижение атмосферного давления, но и резкое похолодание, из-за которого образуется гололед.

Быть более осторожными следует всем москвичам пожилого возраста, а также тем, у кого имеются нарушения в работе вестибулярного аппарата. Поберечь себя врач рекомендует и гражданам с проблемами сердечно-сосудистой системы.

"К сожалению, падения, которые будут из-за гололеда, из-за нарушения кровоснабжения головного мозга, они могут случаться с большей частотой, поэтому поберечься надо метеозависимым и тем, у кого есть больше потенциальных рисков упасть", – подчеркнул эксперт.

Врач-терапевт и аллерголог-иммунолог Ирина Ярцева отмечает, что человеческий организм адаптируется к высокому или низкому атмосферному давлению благодаря расширению или сужению кровеносных сосудов. Это становится риском для пожилых людей, поскольку их сосуды хрупкие и не такие эластичные. Однако, подчеркивает специалист, "ничего плохо не случится", если вовремя обратиться за медицинской помощью.

Врач добавила, что на людях, ведущих активный образ жизни, резкие перепады атмосферного давления практически не отражаются.

"Я рекомендую быть активным, энергичным, регулярно заниматься физической активностью, следить за сном. И все, вы никогда не почувствуете перепадов атмосферного давления", – заключила Ярцева.

Врач-терапевт Надежда Чернышова также рассказала, что побороть симптомы, вызванные низким атмосферным давлением, помогут контрастный душ, физическая активность и крепкий сон.

Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы, мокрого снега и порывистого ветра. Первое предупреждение действует с 09:00 30 ноября до 09:00 2 декабря. Период действия предупреждения о мокром снеге – с 09:00 до 21:00 30 ноября, о ветре – до 09:00 1 декабря в Москве и с 21:00 29 ноября до 21:00 1 декабря в Подмосковье.

Самые обильные осадки за последние 69 лет в столицу 30 ноября принес генуэзский циклон "Бенедикт". Ожидается, что в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков, что составит 40% месячной нормы.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.