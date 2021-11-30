Москвичей предупредили о сильном ветре

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Столичный главк МЧС предупредил горожан о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 10:00 до 21:00 30 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20–25 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали москвичей не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

"Не оставляйте детей без присмотра. Будьте внимательны и осторожны!" – отметили в МЧС.

Также москвичам рекомендовали в случае возникновения проблем звонить по телефону 101 или единому телефону доверия 8 (495) 637-22-22.

В пресс-службе ПАО "Россети Московский регион" сообщили, что энергетики компании переведены в режим повышенной готовности в связи с непогодой.

"В "Россети Московский регион" введен режим повышенной готовности на всей территории обслуживания. К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 2 093 единиц спецтехники", – говорится в материале.

Отмечается, что они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения в случае необходимости. Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях можно по единому бесплатному телефону 8 800 220-0-220 или через портал "светлаястрана.рф".

Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы, мокрого снега и порывистого ветра. Первое предупреждение действует с 09:00 30 ноября до 09:00 2 декабря. Период действия предупреждения о мокром снеге – с 09:00 до 21:00 30 ноября, о ветре – до 09:00 1 декабря в Москве и с 21:00 29 ноября до 21:00 1 декабря в Подмосковье.

По расчетам синоптиков, 30 ноября на Москву обрушатся самые обильные осадки за последние 69 лет. Их в столичный регион принес генуэзский циклон "Бенедикт". Ожидается, что в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков – два ведра воды на квадратный метр. Это составит 40% месячной нормы.

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся сильных осадков. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве. Горожанам рекомендовали воздержаться от пребывания на улице в непогоду.