Столяров: "Игры будущего" пройдут в ОАЭ в 2025 году

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Вторые "Игры будущего" пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в 2025 году. Об этом руководитель проекта Игорь Столяров написал в телеграм-канале.

Он отметил, что теперь это официальная информация.

Первые "Игры будущего" прошли с 21 февраля по 3 марта в Казани. Торжественную церемонию открытия посетили Владимир Путин, а также лидеры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Участие в международном мультиспортивном турнире приняли около двух тысяч человек из 107 стран мира.

В свою очередь, глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный заявил, что турнир по организации превзошел Олимпийские игры. По его словам, российский президент делает все необходимое для развития спорта.