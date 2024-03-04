В МВД заявили, что "Игры будущего" в Казани прошли без нарушений

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Полицейские не допустили нарушений во время проведения спортивного мероприятия "Игры будущего" в Казани. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, охрану общественного порядка в дни проведения мероприятия обеспечивали около 2 300 сотрудников полиции, а также представители управления Росгвардии по Республике Татарстан. Кроме того, им помогали члены добровольной народной дружины, поделилась Волк.

Представитель министерства добавила, что мероприятие посетили более 100 тысяч зрителей.

Международный спортивный турнир "Игры будущего" проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта. В мероприятии участвовали как традиционные атлеты, так и кибер-спортсмены. К состязаниям присоединились 275 команд и более двух тысяч человек из 107 государств мира. Участники соревновались в 21 инновационной дисциплине и пяти направлениях:

"Спорт";

"Стратегия";

"Скорость";

"Технологии";

"Тактика".

На церемонии открытия Владимир Путин выступил с речью. Президент России назвал игры свободными от политической конъюнктуры, дискриминации и двойных стандартов. Вместе с тем российский лидер выразил уверенность в том, что на площадках данного соревнования будет царить подлинный спорт.

На открытии "Игр будущего" присутствовали лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской.

Российские спортсмены стали первыми чемпионами "Игр будущего" по кибатлетике