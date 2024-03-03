Чернышенко заявил, что РФ показала ведущую роль в спортивном сообществе

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Россия продемонстрировала ведущую роль в спортивном сообществе. Об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Россия еще раз доказала свою лидирующую роль в глобальном спортивном сообществе. Спасибо всем спортсменам за открытую и честную борьбу. Вы – настоящие пионеры физического спорта", – подчеркнул он.

Фиджитал-турнир "Игры будущего" прошли с 21 февраля по 3 марта. В спортивную программу вошли соревнования в 21 инновационной дисциплине, которые проводились на 10 объектах в Казани и Сочи.

На церемонии закрытия турнира Чернышенко подчеркнул, что за соревнованиями следили зрители свыше 100 государств. Победителями и призерами первых Игр стали 236 спортсменов из РФ, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии.

Ранее Владимир Путин заявил, что "Игры будущего" являются свободными от политической конъюнктуры, дискриминации и двойных стандартов. Президент РФ выразил уверенность в том, что на площадках данного соревнования будет царить подлинный спорт. Глава государства заявил, что фиджитал-спорт в скором времени превратится в любимый досуг россиян.

До этого стало известно, что вторые "Игры будущего" пройдут в 2025 году за пределами России. Руководитель мероприятия Игорь Столяров указал, что игры будут проводить раз в год.



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