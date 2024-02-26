Вторые "Игры будущего" пройдут в 2025 году за пределами РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вторые "Игры будущего" пройдут в 2025 году за пределами России, заявил руководитель мероприятия Игорь Столяров, пишет ТАСС.

Столяров подчеркнул, что игры будут проводить раз в год. Однако он пока отказался раскрыть будущую локацию игр в 2025 году, посоветовав лишь "следить за новостями". До этого о своем желании принять турнир высказывались главы Казахстана и Узбекистана.

"Игры будущего" объединили киберспортивные дисциплины и классические силовые виды спорта. В них принимают участие более 2 000 человек из 107 стран. Состязания начались 21 февраля в Казани и будут проходить до 3 марта.

Ранее бывший глава Международной федерации хоккея Рене Фазель уточнял, что многие страны мира хотели бы организовать следующие игры.

По мнению главы Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никиты Нагорного, турнир превосходит Олимпийские игры по своей организации. Также он рассказал, что это новый формат, который ни с чем не нужно сравнивать.

Состязания роботов проведут на ВДНХ 2 и 3 марта