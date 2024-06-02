Адмирал Бауэр: НАТО может применить пятую статью устава в случае кибератаки

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Страны НАТО решили, что кибератака против одной из них может стать поводом для применения пятой статьи устава альянса. Об этом заявил

глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"Мы договорились в НАТО, это общее решение всех союзников, что в принципе кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи", – приводит его слова РИА Новости.

При этом Бауэр подчеркнул, что для признания факта кибернападения, необходимо удостовериться, что атака была совершена государством, а не "неизвестным частным актором". Иначе, считает адмирал, "будет непонятно, с кем воевать".

Ранее о том, что Североатлантический альянс может применить пятую статью договора НАТО о коллективной обороне при "серьезной" кибератаке на одно из государств, заявлял генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он также "предупредил РФ" о возможном применении статьи.