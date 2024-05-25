Столтенберг: НАТО может применить пятую статью договора при кибератаке

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Североатлантический альянс может применить пятую статью договора НАТО о коллективной обороне при "серьезной" кибератаке на одно из государств. Об этом в беседе с изданием Economist заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Согласно данной статье договора, если страна НАТО оказывается жертвой вооруженного нападения, это будет считаться нападением на весь Альянс.

По данным издания, генсек НАТО "предупредил РФ" о возможном применении статьи.

"Если они будут серьезными,... то мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО", – сказал Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что Альянс не планирует направлять военных на Украину, Киев не просил об этом участников НАТО. По его словам, Альянс намерен поддержать Киев и не допустить распространения конфликта за пределы страны. Столтенберг добавил, что не видит риска военного нападения на союзников НАТО со стороны РФ.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж может рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину, если об этом попросит Киев и если ВС РФ прорвет линию фронта ВСУ. Он отметил, что многие страны "поняли" французский подход и согласились с данной позицией, так как "она хороша".

