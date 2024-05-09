Генсек НАТО заявил, что Альянс не планирует направлять войска на Украину

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НАТО не планирует направлять военных на Украину, Киев не просил об этом участников Альянса. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"НАТО не намерена напрямую участвовать в конфликте", – подчеркнул он.

Как отметил генсек, Альянс намерен поддержать Киев и не допустить распространения конфликта за пределы страны. Он добавил, что не видит риска военного нападения на союзников НАТО со стороны РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж может рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину, если об этом попросит Киев и если ВС РФ прорвет линию фронта ВСУ. Он отметил, что многие страны "поняли" французский подход и согласились с данной позицией, так как "она хороша".

В свою очередь, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что слова западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину являются крайне безответственными, их можно расценивать как эскалацию конфликта.

