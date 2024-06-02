Посадочный модуль китайского аппарата совершил посадку на обратной стороне Луны

Фото: ТАСС/VCG/Visual China Grou/Liu Huaiyu

Посадочный модуль китайского аппарата "Чанъэ-6" совершил успешную посадку в заданном районе Южный полюс – Эйткен на обратной стороне Луны. Об этом со ссылкой на Китайское национальное космическое управление сообщает ТАСС.

Предназначением данного аппарата является сбор лунных образцов.

Запуск зонда "Чанъэ-6" для доставки грунта с обратной стороны Луны состоялся в 17:27 (12:27 по московскому времени) с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 3 мая. В случае успеха всей миссии аппарат станет первым в истории, который доставит на Землю грунт с обратной стороны спутника планеты.

До этого сообщалось, что российский кабмин одобрил совместный с КНР проект создания лунной станции. Главными участниками проекта заявлены "Роскосмос" и Китайское национальное космическое управление.